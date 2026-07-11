Wembanyama bleibt: Spurs-Star unterschreibt Rekordvertrag

NBA-Superstar Victor Wembanyama bleibt den San Antonio Spurs langfristig erhalten: Die Franchise gab in der Nacht zu Samstag (MESZ) die Vertragsverlängerung um fünf Jahre bekannt. „Es ist offiziell. Wir haben den Vertrag von ‚Wemby‘ um mehrere Jahre verlängert!“ schrieben die Spurs auf X und veröffentlichten ein Video der Vertragsunterzeichnung. Der Franzose selbst kommentierte: „Spurs-Familie, ich bin hier, um zu bleiben. Was auch immer es kostet.“
Mega-Gehalt für Wembanyama
Wembanyamas Rekord-Vertrag bei Spurs
Laut ESPN umfasst der neue Vertrag ein Volumen von 252 Millionen US-Dollar (ca. 220 Millionen Euro) und beinhaltet damit den höchsten Gesamtbetrag, der in der Geschichte der texanischen Franchise unterzeichnet wurde. Im fünften Jahr hat Wembanyama zudem eine „Player Option“, die ihm die alleinige Entscheidung über seine Zukunft ermöglicht.
Der 20-Jährige verzichtete dabei auf einen noch lukrativeren „Supermax“-Vertrag, der ihm weitere 50 Millionen Dollar eingebracht hätte, um dem Team mehr finanziellen Spielraum zu geben. Ein Vorbild für diese Strategie ist Klublegende Tim Duncan, der mit ähnlichen Entscheidungen den Grundstein für die Titelära der Spurs gelegt hatte. Auch Deutschlands Basketball-Ikone Dirk Nowitzki verzichtete bei den Dallas Mavericks einst auf Geld zugunsten des Teamerfolgs.
In der vergangenen Saison hatte Wembanyama ein junges und unerfahrenes Team überraschend bis in die NBA-Finals geführt, die mit 1:4 gegen die New York Knicks verloren gingen. Mit 25 Punkten, 11,5 Rebounds, 3,1 Assists und 3,1 Blocks pro Spiel krönte er seine starke Saison mit dem Titel als bester Verteidiger der Liga. In der Wahl zum wertvollsten Spieler der Liga (MVP) belegte er Platz drei.
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