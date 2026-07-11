Wembanyama bleibt: Spurs-Star unterschreibt Rekordvertrag

SID 11.07.2026 • 13:28 Uhr Der Superstar verzichtet auf einen noch lukrativeren Vertrag, der ihm weitere 50 Millionen Dollar eingebracht hätte.

NBA-Superstar Victor Wembanyama bleibt den San Antonio Spurs langfristig erhalten: Die Franchise gab in der Nacht zu Samstag (MESZ) die Vertragsverlängerung um fünf Jahre bekannt. „Es ist offiziell. Wir haben den Vertrag von ‚Wemby‘ um mehrere Jahre verlängert!“ schrieben die Spurs auf X und veröffentlichten ein Video der Vertragsunterzeichnung. Der Franzose selbst kommentierte: „Spurs-Familie, ich bin hier, um zu bleiben. Was auch immer es kostet.“

Wembanyamas Rekord-Vertrag bei Spurs

Laut ESPN umfasst der neue Vertrag ein Volumen von 252 Millionen US-Dollar (ca. 220 Millionen Euro) und beinhaltet damit den höchsten Gesamtbetrag, der in der Geschichte der texanischen Franchise unterzeichnet wurde. Im fünften Jahr hat Wembanyama zudem eine „Player Option“, die ihm die alleinige Entscheidung über seine Zukunft ermöglicht.

Der 20-Jährige verzichtete dabei auf einen noch lukrativeren „Supermax“-Vertrag, der ihm weitere 50 Millionen Dollar eingebracht hätte, um dem Team mehr finanziellen Spielraum zu geben. Ein Vorbild für diese Strategie ist Klublegende Tim Duncan, der mit ähnlichen Entscheidungen den Grundstein für die Titelära der Spurs gelegt hatte. Auch Deutschlands Basketball-Ikone Dirk Nowitzki verzichtete bei den Dallas Mavericks einst auf Geld zugunsten des Teamerfolgs.