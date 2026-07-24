LeBron James wechselt zu Philadelphia 76ers – 2-Jahres-Deal

Die Spekulationen haben ein Ende, Basketball-Superstar LeBron James hat die Philadelphia 76ers als seinen neuen Klub in der NBA gewählt. „Ich bin überzeugt, dass ich dazu beitragen kann, die Philadelphia 76ers zu einem Meisterteam zu machen. Ich freue mich riesig darauf, eine neue Fangemeinde zu begeistern und diese unglaubliche Reise ein letztes Mal zu beginnen“, schrieb der 41-Jährige am Freitag auf X.
James schließt sich den Philadelphia 76ers an
James unterschreibt Zwei-Jahres-Vertrag in Philly
NBA-Insider Shams Charania verkündete, dass James in Philadelphia einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat. Für seine Dienste bekommt James nach den Informationen von Charania rund sieben Millionen Euro. Im zweiten Jahr könne sich James auf eine Option berufen, eigenmächtig über ein weiteres Jahr in Philadelphia zu entscheiden.
„Das ist meine endgültige Entscheidung. Es geht mir nicht ums Geld. Es geht mir nicht um die Familie. Wofür spiele ich an diesem Punkt eigentlich noch?“, erklärte James seine Entscheidung, die bei ihm auch viel Überlegungszeit eingenommen hat.
James ringt um Zukunftsentscheidung
„Ich dachte, ich wäre fertig, als die Saison zu Ende ging. Ich war noch nicht bereit, es öffentlich zu verkünden, und mir war klar, dass ich etwas Zeit brauchte, um mich wirklich zu entscheiden, aber ich war mir ziemlich sicher, dass ich mein letztes Spiel bestritten hatte“, schrieb James.
Rund einen Monat hatte sich Free-Agent James Zeit genommen, um die zukünftige Franchise für seine dann 24. Saison in der NBA zu wählen. Zuvor hatte er acht Jahre für die Los Angeles Lakers gespielt. In Philadelphia trifft James auf den deutschen Basketball-Profi Ariel Hukporti. Die 76ers hatten die Hauptrunde der abgelaufenen Saison auf dem siebten Platz der Eastern Conference beendet.
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