Nach Trade: NBA-Star mit kryptischem Post

SPORT1 30.07.2026 • 14:41 Uhr Jaylen Brown sorgt auf X für Rätsel. Nach seinem Trade von Boston nach Philadelphia steht er vor einem Neustart mit großen Ambitionen.

Jaylen Brown hat mit einem kryptischen Post auf X für Rätselraten gesorgt. „Was verloren gegangen ist, wird zurückerobert werden“, schrieb der Basketballer auf seinem Account.

Worum es ihm dabei ging, blieb offen – doch der Zeitpunkt passt zu einem Sommer, der seine Karriere komplett auf den Kopf gestellt hat.

Nach zehn Spielzeiten bei den Boston Celtics, die ihn im NBA Draft 2016 als dritter Pick ausgewählt hatten, wurde Brown nach Philadelphia getradet. Die 76ers gaben dafür Paul George sowie zwei First-Round-Picks und zwei Second-Round-Picks ab.

Überraschender Trade für Brown

Brown kommt dabei eigentlich mit Rückenwind: In der vergangenen Saison landete der 29-Jährige im All-NBA Second Team, nachdem er durchschnittlich 28,7 Punkte, 6,9 Rebounds und 5,1 Assists pro Spiel aufgelegt hatte.

Sportlich war Boston zudem lange auf Kurs: 56 Siege und Rang zwei im Osten – trotz des Ausfalls von Co-Star Jayson Tatum.

In den Playoffs folgte allerdings der Bruch: Boston verspielte gegen das als Nummer sieben gesetzte Philadelphia eine 3:1-Serienführung und verlor die erste Runde noch 3:4.

Star-Ensemble bei den Philadelphie 76ers

Celtics-Präsident Brad Stevens begründete den Trade mit der finanziellen Realität der Liga. So hätte ein großer Teil des Cap Space für die beiden Starspieler verwendet werden müssen.

Brown war nach dem Trade zunächst enttäuscht, sieht nun aber auch die Chance auf eine neue Herausforderung.