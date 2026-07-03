Kurioser Post! LeBron James als Biathlet?

Seitdem Basketball-Superstar LeBron James verkündet hat, seinen auslaufenden Vertrag bei den LA Lakers nicht zu verlängern, kursieren wilde Gerüchte über die Zukunft des 41-Jährigen.
Kurioser Post! Buhlen um LeBron James
Geht es nach dem Biathlonverband der USA, steht die neue Passion für die NBA-Ikone schon fest. „Wir haben gehört, dass LeBron ein Free Agent ist. Hier ist das neueste Mitglied von ‚Project X‘: Willkommen in der King-James-Biathlonfamilie“, hieß es in einem Instagram-Post.
Der scherzhafte Post wird durch eine Fotomontage begleitet, die LeBron mit einem breiten Grinsen in Biathlon-Montur zeigt.
Zahlreiche Sportarten locken LeBron
Bereits zuvor hatten andere Sportarten ebenfalls versucht, die Gunst des US-Stars zu gewinnen. „Haben gehört, dass er Free Agent ist“, schrieb die NFL-Franchise Green Bay Packers. „Sag niemals nie“, sprangen die Buffalo Bills auf den Zug auf. Zudem rührte NHL-Klub Winnipeg Jets die Werbetrommel. Die PGA-Tour präsentierte LeBron im Golfdress und schrieb: „Warten Auf Dich, Bron“.
Von all diesen Varianten ist eine Biathlon-Karriere mutmaßlich die am wenigsten realistische Option, selbst wenn LeBron eine gewisse Zielsicherheit nicht abzusprechen ist. Natürlich ist allen Absendern der Scherz-Posts auch bewusst, dass LeBron weiterhin im Basketball zu Hause sein möchte. Immerhin hat er schon deutlich gemacht, dass er seine NBA-Karriere fortsetzen wird.
LeBron steht vor 24. NBA-Saison
Der 41-Jährige möchte in seiner 24. Saison in der nordamerikanischen Profi-Liga eine neue Herausforderung wahrnehmen. Als mögliche Interessenten wurden bereits die Golden State Warriors, Miami Heat und Ex-Klub Cleveland Cavaliers genannt. Wohin die Reise letztlich geht, ist noch offen.
James, der letztmals 2020 mit den Lakers den NBA-Titel gewann, gehört noch immer zu den schillernden Figuren der Liga. In der letzten Saison konnte er mit 20,9 Punkten, 7,2 Assists und 6,1 Rebounds pro Spiel überzeugen.
Lakers-Besitzerin Jeanie Buss wünschte dem langjährigen Aushängeschild „alles Gute für die Zukunft“ und bezeichnete diesen als „einen der größten Spieler der Geschichte“.