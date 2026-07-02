Wohin geht LeBron James? Auf der Suche nach dem "Last Dance"

SPORT1 02.07.2026 • 10:50 Uhr Nach acht Jahren bricht LeBron James seine Zelte bei den Los Angeles Lakers ab und sucht für seine 24. NBA-Saison eine neue Herausforderung. Doch wohin geht es für den Superstar?

LeBron James hat kurz vor dem Start der Free Agency für ein Beben gesorgt. Der 41-Jährige kündigte an, seinen auslaufenden Vertrag bei den LA Lakers nicht zu verlängern und sich für seine 24. NBA-Saison auf die Suche nach einem neuen Team zu begeben.

Wenn ein Spieler seines Kalibers auf den Markt kommt, horchen natürlich alle anderen 29 Teams in der Liga auf. Zwar nannte James bislang noch nicht seine Beweggründe für die Wechselentscheidung, doch aufgrund seines hohen Sportleralters bleiben ihm vermutlich nicht mehr viele Jahre in der NBA – und auf seine fünfte Meisterschaft schielt er sicherlich auch noch.

LeBrons Agent soll sich alles anhören

(Ernsthafte) Interessenten gibt es wohl genügend, zuerst war von den Golden State Warriors die Rede. Nach Informationen der renommierten NBA-Reporter Marc Stein und Jake Fischer sollen die Kalifornier angeblich ein oder zwei weitere Kaderveränderungen in der Hinterhand haben, um bei Bedarf zusätzliche finanzielle Flexibilität zu schaffen. Damit im Ernstfall genügend finanzieller Spielraum für James vorhanden ist.

Doch auch eine Rückkehr zu seinen früheren Klubs Cleveland und Miami ist denkbar. Laut ESPN hat der umworbene Weltstar seinen Agenten Rich Paul angewiesen, mit allen interessierten Teams zu sprechen und ihm die verschiedenen Optionen zu präsentieren.

James muss „nichts mehr beweisen“

Dabei soll es weniger ums Geld gehen, James will auf seiner nächsten – und wahrscheinlich letzten – Station angeblich vor allem eines sein: glücklich. Bei seiner endgültigen Entscheidung lässt sich James offenbar nicht hetzen, denn es hieß zudem, dass er keine Eile sehe.

Nach dem Playoff-Aus im Mai gegen Oklahoma City Thunder hatte James die Entscheidung über seine Zukunft noch offengelassen. „So, wie die Dinge stehen, habe ich viel Zeit, um mich zurückzulehnen“, sagte er damals.

Er müsse „in dieser Liga nichts mehr beweisen. Ich habe alles erreicht, ich habe alles gesehen“, so James. Es gehe vielmehr um die Frage, ob er sich „weiterhin voll und ganz dem Prozess hingeben kann“. Er kann – und macht weiter. Dennoch kam er zum Entschluss, seine Karriere nicht mehr bei den Lakers fortführen zu wollen.

Lakers ohne Doncic chancenlos

Nach Stationen bei den Cleveland Cavaliers (2003-2010 und 2014-2018) und Miami Heat (2010-2014) holte James 2020 mit den Lakers seine bislang letzte Meisterschaft. In der vergangenen Saison überzeugte er mit durchschnittlich 20,9 Punkten, 7,2 Assists und 6,1 Rebounds in der Hauptrunde und kam in den Playoffs auf ähnliche Werte. Ohne den verletzten Luka Doncic waren die Lakers gegen den damaligen Champion OKC im Viertelfinale allerdings chancenlos.

Durch den Abschied trennen sich auch die Wege von Vater und Sohn, denn Bronny (21), mit dem LeBron James gemeinsam für L.A. auflief und sich einen Traum erfüllte, bleibt nach derzeitigem Stand bei den Lakers. Egal, wo es auch hingeht, es kommt zum großen Schnitt.