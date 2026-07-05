LeBron James vor Cavs-Rückkehr Insider sehen Cleveland vorn

SPORT1 05.07.2026 • 17:33 Uhr LeBron James taucht in Akron mit alten Weggefährten und Cavs-Boss Weems auf. Insider sehen Cleveland als „scenario to beat“.

Die NBA-Free-Agency ist nach einer Welle großer Deals spürbar abgekühlt – doch ein Name dominiert weiter jede Timeline: LeBron James. Während „LeBron James Watch 4.0“ läuft, warten Teams ligaweit auf die nächsten Dominoes, die den Markt endgültig sortieren.

Viral-Foto aus Akron sorgt für neues Feuer

Auslöser der aktuellen Gerüchte: ESPN Cleveland veröffentlichte ein Foto, das James in Akron, Ohio, zeigt – zusammen mit seinen St. Vincent-St. Mary-Highschool-Teamkollegen und Cavaliers Assistant General Manager Brandon Weems. Sofort drehte das Internet frei und erklärte eine Rückkehr in „wine and gold“ praktisch zum Selbstläufer.

Doch ganz so einfach ist es nicht. James ist dafür bekannt, in der Offseason regelmäßig in Ohio aufzutauchen – auch in Jahren, in denen er nicht für Cleveland spielte. Das Foto ist also kein Beweis, aber ein Signal, das die Fantasie befeuert.

Insider: Cavs sind das „scenario to beat“

Brisant wird es, weil sich die Tonlage bei Insidern verschoben hat. Jake Fischer und Marc Stein schreiben bei The Stein Line, eine dritte Reunion mit den Cavs sei „looking more and more like the scenario to beat“. Damit rückt Cleveland im Poker um den viermaligen MVP in die Pole Position – zumindest nach Wahrnehmung mehrerer Teams aus dem Bewerberkreis.