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LeBron James vor Cavs-Rückkehr Insider sehen Cleveland vorn

LeBron-Foto heizt Cavs-Gerüchte an

LeBron James taucht in Akron mit alten Weggefährten und Cavs-Boss Weems auf. Insider sehen Cleveland als „scenario to beat“.
June 30, 2026, Los Angeles, California, USA: LeBron James will leave the Lakers after eight seasons, the longest continuous stint of his career with a single franchise. FILE PHOTO: LeBron James to Leave Lakers. FILE PHOTO: LeBron James 23 during the Los Angeles Lakers Media Day on Monday October 2, 2023 at UCLA Health Training Facility in El Segundo, California. JAVIER ROJAS PI BNS Los Angeles USA - ZUMAp124 20260630_zaa_p124_001 Copyright: xJavierxRojasx
June 30, 2026, Los Angeles, California, USA: LeBron James will leave the Lakers after eight seasons, the longest continuous stint of his career with a single franchise. FILE PHOTO: LeBron James to Leave Lakers. FILE PHOTO: LeBron James 23 during the Los Angeles Lakers Media Day on Monday October 2, 2023 at UCLA Health Training Facility in El Segundo, California. JAVIER ROJAS PI BNS Los Angeles USA - ZUMAp124 20260630_zaa_p124_001 Copyright: xJavierxRojasx
© IMAGO/ZUMA Press Wire
SPORT1
LeBron James taucht in Akron mit alten Weggefährten und Cavs-Boss Weems auf. Insider sehen Cleveland als „scenario to beat“.

Die NBA-Free-Agency ist nach einer Welle großer Deals spürbar abgekühlt – doch ein Name dominiert weiter jede Timeline: LeBron James. Während „LeBron James Watch 4.0“ läuft, warten Teams ligaweit auf die nächsten Dominoes, die den Markt endgültig sortieren.

Viral-Foto aus Akron sorgt für neues Feuer

Auslöser der aktuellen Gerüchte: ESPN Cleveland veröffentlichte ein Foto, das James in Akron, Ohio, zeigt – zusammen mit seinen St. Vincent-St. Mary-Highschool-Teamkollegen und Cavaliers Assistant General Manager Brandon Weems. Sofort drehte das Internet frei und erklärte eine Rückkehr in „wine and gold“ praktisch zum Selbstläufer.

Doch ganz so einfach ist es nicht. James ist dafür bekannt, in der Offseason regelmäßig in Ohio aufzutauchen – auch in Jahren, in denen er nicht für Cleveland spielte. Das Foto ist also kein Beweis, aber ein Signal, das die Fantasie befeuert.

Insider: Cavs sind das „scenario to beat“

Brisant wird es, weil sich die Tonlage bei Insidern verschoben hat. Jake Fischer und Marc Stein schreiben bei The Stein Line, eine dritte Reunion mit den Cavs sei „looking more and more like the scenario to beat“. Damit rückt Cleveland im Poker um den viermaligen MVP in die Pole Position – zumindest nach Wahrnehmung mehrerer Teams aus dem Bewerberkreis.

Parallel kursiert weiter „The Whiteboard“: LeBrons Agent Rich Paul soll die realistischen Destinationen aufgelistet haben – ein Motiv, das die Spekulationen zusätzlich antreibt.

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