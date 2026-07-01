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NBA-Knicks-Meister-Center Hukporti wechselt für 2,9 Mio. zu 76ers

Deutscher NBA-Champion vor Wechsel

Der gebürtige Stralsunder verlässt offenbar den Meister aus New York und unterschreibt für ein Jahr in Philadelphia.
Ariel Hukporti verlässt offenbar die New York Knicks
Ariel Hukporti verlässt offenbar die New York Knicks
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/SARAH STIER
SID
Der gebürtige Stralsunder verlässt offenbar den Meister aus New York und unterschreibt für ein Jahr in Philadelphia.

Der deutsche Basketball-Profi Ariel Hukporti verlässt offenbar nach zwei Jahren den frisch gebackenen NBA-Champion New York Knicks und schließt sich den Philadelphia 76ers an. Wie Liga-Insider Shams Charania am Mittwoch meldete, hat der gebürtige Stralsunder bei der Franchise aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania einen Einjahresvertrag in Höhe von rund 2,9 Millionen Euro unterschrieben.

Hukporti droht Bankrolle in Philadelphia

Der 213 Zentimeter große Center war nach dem Draft 2024 bei den Knicks gelandet. Zuvor hatte er sich in Australien bei Melbourne United in die Notizbücher der NBA-Scouts gespielt. Doch auch in seiner zweiten Saison bei den Knicks kam der 24-Jährige nicht über eine Reservistenrolle hinaus. In der Hauptrunde absolvierte er 54 Spiele und stand dabei rund neun Minuten pro Partie auf dem Feld. Dabei erzielte er durchschnittlich etwas mehr als zwei Punkte.

In Philadelphia dürften die Chancen auf Einsatzminuten kaum höher sein. Center Joel Embiid, der MVP der Saison 2022/23, ist gesetzt, sollte er fit sein. Die 76ers hatten die Hauptrunde der abgelaufenen Saison auf dem siebten Platz der Eastern Conference beendet. Im Conference-Halbfinale der Playoffs hatte Philadelphia per 0:4-Sweep gegen Hukportis Knicks das Nachsehen.

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