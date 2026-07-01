Mega-Deal? Moritz Wagner vor 19-Mio-NBA-Wechsel zu den Nets!

SID 01.07.2026 • 17:17 Uhr Die Nets wollen offenbar Moritz Wagner verpflichten. Damit endet die gemeinsame Zeit mit Bruder Franz in Orlando.

Die gemeinsame Zeit der Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner bei den Orlando Magic ist offenbar Geschichte. Wie ESPN berichtet, steht Moritz Wagner vor einem Wechsel zu den Brooklyn Nets. Der 29-Jährige soll in New York City einen Vertrag über zwei Jahre in Höhe von 19 Millionen US-Dollar mit einer Option auf Verlängerung erhalten.

Moritz Wagner testet Free Agency

„Ich gehe mit offenem Herzen in die nächsten Wochen und schaue, wo ich lande“, hatte der 29 Jahre alte Center, dessen Vertrag bei der Franchise aus Florida ausgelaufen ist, zuletzt bei SPORT1 gesagt. Die gemeinsame Zeit mit seinem Bruder Franz (24), der einer der Stars der Magic ist, habe zwar lange höchste Priorität gehabt, „aber ich spüre nicht mehr dieses Gefühl, wegen der Geschichte mit meinem Bruder unbedingt dorthin zurück zu müssen“, so Wagner.