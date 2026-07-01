Nächster Trade-Hammer in der NBA! Jaylen Brown verlässt Boston

Trade-Hammer in der NBA! Wie ESPN-Experte Shams Charania berichtet, schicken die Boston Celtics Superstar Jaylen Brown zu den Philadelphia 76ers. Im Gegenzug gehen Paul George, zwei Erstrundenpicks und zwei Zweitrundenpicks nach Boston.
Nächster Trade-Hammer in der NBA
Die Celtics hatten zuletzt versucht, Brown in einen Trade für Giannis Antetokounmpo zu integrieren – der Grieche wechselte aber schlussendlich nach Miami. Trotzdem war es anschließend fraglich, ob Brown noch eine Zukunft in Boston hat.
Jetzt gibt es Gewissheit: Der Finals-MVP von 2024, der seit Beginn der NBA-Karriere 2016 in Boston gespielt hat, wechselt zum Rivalen aus der Eastern Conference. In den diesjährigen Playoffs hatten die 76ers Boston in Runde eins ausgeschaltet.
Mit Paul George erhalten die Celtics zwar einen neunmaligen All-Star, der 36-Jährige ist aber nicht mehr auf dem Niveau früherer Tage – und sieben Jahre älter als Brown. Wertvoller sind dann schon die Draft-Picks, vor allem die Wahlrechte in der ersten Runde in den Jahren 2028 und 2031.
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