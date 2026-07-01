Nächster Trade-Hammer in der NBA! Jaylen Brown verlässt Boston

SPORT1 02.07.2026 • 00:41 Uhr Jaylen Brown verlässt tatsächlich die Boston Celtics. Der langjährige Top-Star wird nach Philadelphia geschickt.

Trade-Hammer in der NBA! Wie ESPN-Experte Shams Charania berichtet, schicken die Boston Celtics Superstar Jaylen Brown zu den Philadelphia 76ers. Im Gegenzug gehen Paul George, zwei Erstrundenpicks und zwei Zweitrundenpicks nach Boston.

Die Celtics hatten zuletzt versucht, Brown in einen Trade für Giannis Antetokounmpo zu integrieren – der Grieche wechselte aber schlussendlich nach Miami. Trotzdem war es anschließend fraglich, ob Brown noch eine Zukunft in Boston hat.

Jetzt gibt es Gewissheit: Der Finals-MVP von 2024, der seit Beginn der NBA-Karriere 2016 in Boston gespielt hat, wechselt zum Rivalen aus der Eastern Conference. In den diesjährigen Playoffs hatten die 76ers Boston in Runde eins ausgeschaltet.