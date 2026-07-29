Trotz LeBron-Wechsel: Draymond Green unterschreibt bei Warriors

SID 29.07.2026 • 05:29 Uhr Draymond Green bleibt bei den Golden State Warriors. Der Defensiv-Spezialist hatte zunächst auf eine Vertragsverlängerung verzichtet, um eine Verpflichtung von LeBron James zu ermöglichen.

Basketballer Draymond Green hat nach dem Wechsel von LeBron James zu den Philadelphia 76ers nun doch einen Vertrag bei den Golden State Warriors in der NBA unterschrieben.

Der 36 Jahre alte Defensivspezialist hatte zunächst noch darauf verzichtet, seine Spieleroption auf einen Einjahresvertrag über 27,6 Millionen Dollar wahrzunehmen. Damit wollte er den Warriors finanziellen Spielraum verschaffen, um James und weitere vertragslose Spieler verpflichten zu können.

NBA: Green-Vertrag ohne No-Trade-Klausel

Die neue Vereinbarung zwischen Green und den Warriors gleicht nun jener, die er bei der Wahrnehmung seiner Spieleroption ausgelöst hätte. Einiger Unterschiede: Green verdient nun 27,7 Millionen Dollar – und er besitzt nach Informationen mehrerer Medien keine No-Trade-Klausel mehr, er kann also kein Veto einlegen, wenn ihn die Warriors abgeben wollen.