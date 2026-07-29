Trotz LeBron-Wechsel: Draymond Green unterschreibt bei Warriors

Basketballer Draymond Green hat nach dem Wechsel von LeBron James zu den Philadelphia 76ers nun doch einen Vertrag bei den Golden State Warriors in der NBA unterschrieben.
Green bliebt doch bei den Warriors
Der 36 Jahre alte Defensivspezialist hatte zunächst noch darauf verzichtet, seine Spieleroption auf einen Einjahresvertrag über 27,6 Millionen Dollar wahrzunehmen. Damit wollte er den Warriors finanziellen Spielraum verschaffen, um James und weitere vertragslose Spieler verpflichten zu können.
NBA: Green-Vertrag ohne No-Trade-Klausel
Die neue Vereinbarung zwischen Green und den Warriors gleicht nun jener, die er bei der Wahrnehmung seiner Spieleroption ausgelöst hätte. Einiger Unterschiede: Green verdient nun 27,7 Millionen Dollar – und er besitzt nach Informationen mehrerer Medien keine No-Trade-Klausel mehr, er kann also kein Veto einlegen, wenn ihn die Warriors abgeben wollen.
Green gewann mit den Warriors insgesamt vier NBA-Titel und wurde 2017 als NBA Defensive Player of the Year ausgezeichnet. Nur Steph Curry spielt länger beim Team aus san Francisco als Green.
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