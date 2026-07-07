Hand-OP-Schock: Knicks-MVP Brunson peilt Comeback zum Saisonstart

SID 07.07.2026 • 19:32 Uhr Jalen Brunson musste sich einer Operation am linken Handgelenk unterziehen. Er werde aber voraussichtlich pünktlich zur neuen Saison wieder einsatzfähig sein.

US-Basketballstar Jalen Brunson (29) hat sich einer Operation am linken Handgelenk unterzogen. Wie der TV-Sender ESPN berichtete, spielte der Star-Point-Guard von NBA-Champion New York Knicks bereits während der Meistersaison mit der Verletzung, er werde aber voraussichtlich pünktlich zur neuen Saison ab Oktober wieder einsatzfähig sein.

Finals-MVP Brunson trainiert ab Spätsommer

Brunson, der zum Most Valuable Player (MVP) der NBA-Finals gewählt worden war, soll das Training im Spätsommer wieder aufnehmen. In der abgelaufenen Spielzeit, in der die Knicks den ersten NBA-Titel seit 53 Jahren gefeiert hatten, erzielte er in den Finals in fünf Spielen im Schnitt 32,6 Punkte.