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Hand-OP-Schock: Knicks-MVP Brunson peilt Comeback zum Saisonstart

NBA-MVP am Handgelenk operiert

Jalen Brunson musste sich einer Operation am linken Handgelenk unterziehen. Er werde aber voraussichtlich pünktlich zur neuen Saison wieder einsatzfähig sein.
Die New York Knicks gewinnen die NBA-Finals gegen die San Antonio Spurs und beenden damit eine 53 Jahre lange Wartezeit auf den erneuten Gewinn der Liga.
SID
Jalen Brunson musste sich einer Operation am linken Handgelenk unterziehen. Er werde aber voraussichtlich pünktlich zur neuen Saison wieder einsatzfähig sein.

US-Basketballstar Jalen Brunson (29) hat sich einer Operation am linken Handgelenk unterzogen. Wie der TV-Sender ESPN berichtete, spielte der Star-Point-Guard von NBA-Champion New York Knicks bereits während der Meistersaison mit der Verletzung, er werde aber voraussichtlich pünktlich zur neuen Saison ab Oktober wieder einsatzfähig sein.

Finals-MVP Brunson trainiert ab Spätsommer

Brunson, der zum Most Valuable Player (MVP) der NBA-Finals gewählt worden war, soll das Training im Spätsommer wieder aufnehmen. In der abgelaufenen Spielzeit, in der die Knicks den ersten NBA-Titel seit 53 Jahren gefeiert hatten, erzielte er in den Finals in fünf Spielen im Schnitt 32,6 Punkte.

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