NBA Summer League: Deutscher weiter mit Top-Statistiken

SID 18.07.2026 • 08:52 Uhr Die Hornets-Youngster verlieren erneut, für ihr deutsches Duo läuft es aber gut.

Das deutsche Basketball-Talent Hannes Steinbach hat zum Abschluss der NBA Summer League noch einmal nachhaltig für sich geworben. Bei seinem fünften Einsatz für die Charlotte Hornets erzielte der 20 Jahre alte Würzburger sein drittes Double-Double, seine 22 Punkte und elf Rebounds konnten die 90:92-Niederlage gegen die Sacramento Kings aber nicht verhindern.

Steinbach glänzt in Summer League

Zuvor hatte Steinbach gegen Milwaukee mit 27 Punkten und 15 Rebounds geglänzt. Nationalspieler Christian Anderson durfte gegen die Kings ebenfalls starten und überzeugte mit 15 Punkten.