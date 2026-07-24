NBA: Wechsel-Hammer um Lebron James!

Julius Schamburg 24.07.2026 • 18:02 Uhr NBA-Superstar Lebron James hat eine neue Franchise gefunden. Die Entscheidung kommt durchaus überraschend. Der fünfmalige MVP erklärt sich.

Die Spekulationen haben ein Ende, Basketball-Superstar LeBron James hat die Philadelphia 76ers als seinen neuen Klub in der NBA gewählt.

„Ich bin überzeugt, dass ich dazu beitragen kann, die Philadelphia 76ers zu einem Meisterteam zu machen. Ich freue mich riesig darauf, eine neue Fangemeinde zu begeistern und diese unglaubliche Reise ein letztes Mal zu beginnen“, schrieb der 41-Jährige am Freitag auf X.

NBA-Insider Shams Charania verkündete, dass James in Philadelphia einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat. Für seine Dienste bekommt James nach den Informationen von Charania rund sieben Millionen Euro. Im zweiten Jahr könne sich James auf eine Option berufen, eigenmächtig über ein weiteres Jahr in Philadelphia zu entscheiden.

James: „Es geht mir nicht ums Geld“

Mehr als drei Wochen ließ sich James mit seiner Entscheidung als „Free Agent“ Zeit. Es ist der wahrscheinlich überraschendste Schritt des Sommers.

Lange wurde James mit einer Rückkehr zu Miami Heat in Verbindung gebracht, auch die Golden State Warriors waren immer wieder im Gespräch – nun kommt es ganz anders.

„Das ist meine endgültige Entscheidung. Es geht mir nicht ums Geld. Es geht mir nicht um die Familie. Wofür spiele ich an diesem Punkt eigentlich noch?“, erklärte James seine Entscheidung.

„Ich dachte, ich wäre fertig, als die Saison zu Ende ging. Ich war noch nicht bereit, es öffentlich zu verkünden, und mir war klar, dass ich etwas Zeit brauchte, um mich wirklich zu entscheiden, aber ich war mir ziemlich sicher, dass ich mein letztes Spiel bestritten hatte“, schrieb James.

NBA: James geht in seine 24. Saison

In Philadelphia schließt sich James nun Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown und Joel Embiid an, um in der Eastern Conference um den Titel mitzuspielen.

Nach acht Jahren bei den Los Angeles Lakers endete die Ära im Sommer. James ist viermaliger NBA-Champion, auch mit den Lakers triumphierte er einmal. Der fünfmalige MVP wird nun in seine 24. Saison gehen, eine nie dagewesene Bestmarke.