Heat-Leak: Link enthüllt mögliche LeBron-Rückkehr

SID 22.07.2026 • 08:28 Uhr Wohin geht LeBron James? Diese Frage beschäftigt aktuell die NBA.

Ein Link zu einer Vorstellungspressekonferenz von Basketball-Superstar LeBron James bei Miami Heat hat in der NBA für Aufsehen gesorgt. Der Klub stellte einen bevorstehenden Livestream mit dem Titel „LeBron James Introductory Press Conference“ für den 27. Juli auf seinem YouTube-Account ein. Laut Klubangaben habe es sich um ein Versehen gehandelt.

Wie ESPN und der Miami Herald berichteten, habe ein Klubsprecher mitgeteilt, dass der Link fälschlicherweise veröffentlicht worden sei. Vielmehr habe sich die Medienabteilung Miamis für den Fall vorbereitet, dass sich James für eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub entscheiden sollte. Kurz darauf wurde der Link gelöscht.

James-Zukunft weiter unklar

James, 41, wird nach acht Jahren bei den Los Angeles Lakers nicht nach L.A. zurückkehren und seine 24. NBA-Saison an einem anderen Standort spielen. Wohin es ihn zieht, ist noch offen. Als heiße Kandidaten gelten die Philadelphia 76ers sowie James‘ Ex-Vereine Cleveland Cavaliers (2003 bis 2010 sowie 2014 bis 2018) und Miami (2010 bis 2014).