Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
NBA
NBA
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
NBA>

Heat-Leak: Link enthüllt mögliche LeBron-Rückkehr

PK-Link? Große Verwirrung um LeBron

Wohin geht LeBron James? Diese Frage beschäftigt aktuell die NBA.
James wird seine 24. NBA-Saison spielen
James wird seine 24. NBA-Saison spielen
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/ROY ROCHLIN
SID
Wohin geht LeBron James? Diese Frage beschäftigt aktuell die NBA.

Ein Link zu einer Vorstellungspressekonferenz von Basketball-Superstar LeBron James bei Miami Heat hat in der NBA für Aufsehen gesorgt. Der Klub stellte einen bevorstehenden Livestream mit dem Titel „LeBron James Introductory Press Conference“ für den 27. Juli auf seinem YouTube-Account ein. Laut Klubangaben habe es sich um ein Versehen gehandelt.

Wie ESPN und der Miami Herald berichteten, habe ein Klubsprecher mitgeteilt, dass der Link fälschlicherweise veröffentlicht worden sei. Vielmehr habe sich die Medienabteilung Miamis für den Fall vorbereitet, dass sich James für eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub entscheiden sollte. Kurz darauf wurde der Link gelöscht.

James-Zukunft weiter unklar

James, 41, wird nach acht Jahren bei den Los Angeles Lakers nicht nach L.A. zurückkehren und seine 24. NBA-Saison an einem anderen Standort spielen. Wohin es ihn zieht, ist noch offen. Als heiße Kandidaten gelten die Philadelphia 76ers sowie James‘ Ex-Vereine Cleveland Cavaliers (2003 bis 2010 sowie 2014 bis 2018) und Miami (2010 bis 2014).

Mit Miami wurde James 2012 und 2013 NBA-Champion, seine anderen beiden Titel gewann der viermalige MVP mit den Cavs (2016) und den Lakers (2020).

Hol dir den US-Sport-Newsletter! NFL, NBA, NHL & Co. – alle Highlights, Ergebnisse und News bequem per Mail

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite