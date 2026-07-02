Boston Celtics traden Jaylen Brown zu 76ers – Paul George kommt

SID 02.07.2026 • 06:46 Uhr Nach zehn Jahren endet eine Ära in Boston. Der Finals-MVP wechselt wohl nach Philadelphia.

NBA-Rekordmeister Boston Celtics hat sich in einem spektakulären Tauschgeschäft offenbar von seinem langjährigen Star Jaylen Brown getrennt. Nach einem Bericht des TV-Senders ESPN wechselt der MVP der NBA-Finals 2024 zu den Philadelphia 76ers, während Paul George den umgekehrten Weg nach Boston antritt. Zudem erhalten die Celtics in dem Deal zwei Erstrunden- und zwei Zweitrunden-Draftpicks. Für Brown endet damit nach zehn Spielzeiten seine Zeit in Boston.

Browns Zukunft in Boston offen

Brown prägte gemeinsam mit Jayson Tatum über Jahre das Gesicht der Celtics. In neun Spielzeiten bildeten beide eines der erfolgreichsten Duos der Liga, Boston erreichte in Browns zehn Jahren stets die Play-offs, stand sechsmal in den Eastern Conference Finals und zweimal in den NBA Finals. Beim Titelgewinn 2024 wurde Brown als wertvollster Spieler der Finalserie ausgezeichnet. In der vergangenen Saison kam er im Schnitt auf 28,7 Punkte, 6,9 Rebounds und 5,1 Assists pro Spiel und übernahm viel Verantwortung, nachdem Tatum wegen einer Achillessehnenverletzung 66 Partien verpasst hatte.

Dennoch endete die Saison für die Celtics enttäuschend. Boston verspielte in der ersten Play-off-Runde gegen Philadelphia eine 3:1-Führung und schied nach sieben Spielen aus. Celtics-Präsident Brad Stevens hatte Brown zwar als „wichtigen Bestandteil“ des Teams bezeichnet, zugleich aber erklärt: „Ich möchte keine Prognosen für die Zukunft abgeben.“