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NBA Summer League: Deutsche Rookies patzen bei Hornets & Knicks

Niederlagen für deutsche NBA-Rookies

Hannes Steinbach, Christian Anderson und Jack Kayil absolvieren nach dem Draft ihre ersten Bewähnungsproben.
Steinbach wurde von den Hornets gedraftet
Steinbach wurde von den Hornets gedraftet
© picture alliance/FR110666 AP/SID/Adam Hunger
SID
Hannes Steinbach, Christian Anderson und Jack Kayil absolvieren nach dem Draft ihre ersten Bewähnungsproben.

Die deutschen Rookies haben in der NBA Summer League Niederlagen hinnehmen müssen. Hannes Steinbach und Christian Anderson, die vor gut zweieinhalb Wochen in der Basketball-Profiliga gedraftet worden waren, unterlagen bei ihrem zweiten Einsatz mit den Charlotte Hornets den New Orleans Pelicans mit 91:95.

Kayils Summer-League-Debüt bei den Knicks

Jack Kayil kassierte mit den New York Knicks gegen die San Antonio Spurs ein 49:70. Bei seinem Debüt in der Summer League kam der 20-Jährige, der zuletzt mit Alba Berlin deutscher Meister geworden war, auf zwölf Punkte. Beim ersten Spiel gegen die Brooklyn Nets (65:91) war Kayil nicht zum Einsatz gekommen.

Anderson, der als 18. Pick an Charlotte gegangen war, verbuchte für Charlotte ebenfalls zwölf Punkte. Sein Teamkollege Steinbach, der an Position 14 gedraftet worden war, kam auf sieben Zähler. Zum Auftakt des Vorbereitungsturniers hatte vor allem Letzterer beim Sieg über Orlando Magic (86:74) mit 15 Punkten und elf Rebounds mit einem Double-Double geglänzt. In der Summer League können sich Spieler für die NBA-Kader empfehlen.

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