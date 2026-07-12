NBA Summer League: Deutsche Rookies patzen bei Hornets & Knicks

SID 12.07.2026 • 03:18 Uhr Hannes Steinbach, Christian Anderson und Jack Kayil absolvieren nach dem Draft ihre ersten Bewähnungsproben.

Die deutschen Rookies haben in der NBA Summer League Niederlagen hinnehmen müssen. Hannes Steinbach und Christian Anderson, die vor gut zweieinhalb Wochen in der Basketball-Profiliga gedraftet worden waren, unterlagen bei ihrem zweiten Einsatz mit den Charlotte Hornets den New Orleans Pelicans mit 91:95.

Kayils Summer-League-Debüt bei den Knicks

Jack Kayil kassierte mit den New York Knicks gegen die San Antonio Spurs ein 49:70. Bei seinem Debüt in der Summer League kam der 20-Jährige, der zuletzt mit Alba Berlin deutscher Meister geworden war, auf zwölf Punkte. Beim ersten Spiel gegen die Brooklyn Nets (65:91) war Kayil nicht zum Einsatz gekommen.