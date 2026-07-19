Mit diesem Superstar-Auftritt hatten die WWE-Fans in New York nicht gerechnet

Martin Hoffmann 19.07.2026 • 10:25 Uhr Bei einem WWE-Gastspiel in der Heimarena der New York Knicks mischen diverse NBA-Topstars aktiv mit. Am Ende folgt ein besonderer Clou.

An einem Gastspiel von niemand Geringerem als Tom Brady scheint die Wrestling-Liga WWE aktuell zu basteln – diverse andere Superstars des US-Sports sind schon da!

Beim TV-Special Saturday Night’s Main Event aus dem New Yorker Madison Square Garden haben sich gleich mehrere große Namen aus der NBA aktiv ins Showkampf-Geschehen eingeschaltet – unter ihnen einer, mit dem die Fans vor Ort nicht gerechnet hatten.

Viel NBA-Prominenz bei WWE in New York

Bereits im zweiten Match des Abends mischte ein Meisterspieler des NBA-Champions New York Knicks mit: Center Karl-Anthony Towns kam Comedyfigur Danhausen zu Hilfe – und stellte mit einem machtvollen Chokeslam gegen dessen Kontrahent JD McDonagh den Sieg des Publikumslieblings sicher.

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Ein weiterer Auftritt folgte später, als Towns‘ Teamkollege Jalen Brunson in den Ring gebeten wurde und vom amtierenden World Champion Roman Reigns eine Spezialanfertigung von dessen Titelgürtel im Farbcode der Knicks überreicht bekam.

Die Knicks-Fans vor Ort ahnten nicht, dass WWE sich für die Show in der Heimspielstätte ihres Teams – die auch seit den Zeiten von Bruno Sammartino auch eine Hochburg der früheren WWF ist -, noch einen Zusatzclou ausgedacht hatten.

Während Brunson sein Geschenk erhob, ertönte plötzlich die Musik von Reigns‘ Rivalen Seth Rollins. Anstelle des „Visionary“ tauchte zur Überraschung der Zuschauer aber jemand anders im Eingangsbereich auf: Tyrese Halliburton!

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Tyrese Halliburton lenkt Roman Reigns ab

Der Topstar der Indiana Pacers und bekennende WWE-Edelfan provozierte Brunson und die Knicks-Fans mit einem aufreizenden Einmarsch in ihr Territorium. Die Kommentatoren erinnerten dabei an Halliburtons prominente Rolle beim schmerzhaften Playoff-Aus der Knicks gegen die Pacers 2024.

Letztlich zeigte sich, dass Halliburton als Lockvogel diente: Rollins nutzte die Ablenkung, um Reigns hinterrücks zu attackieren.

Reigns und Rollins bestreiten einen der Hauptkämpfe beim Großevent SummerSlam am 1. und 2. August. Im zweiten Topmatch der Männer wird WWE-Champion CM Punk von Ex-Titelträger Cody Rhodes gefordert.

Rhodes und Punk sichern ihr SummerSlam-Duell

Im Hauptmatch von SNME agierten Punk und Rhodes als Tag Team und bezwangen die ebenfalls um den Titel buhlenden Sami Zayn und Gunther – die im Fall eines Sieges dem Titelmatch hinzugefügt worden wären.

Spannungen zwischen Rhodes und Punk befeuerten dabei das Match, auch das sich andeutende SummerSlam-Duell zwischen Gunther und SmackDown-General-Manager Nick Aldis wurde weiter forciert. Aldis verhinderte am Ende einen unfairen Sieg von Gunther und Zayn und brachte den „Ringgeneral“ aus Österreich so weiter gegen sich auf.