SPORT1 14.08.2026 • 22:22 Uhr Dennis Schröder wird einmal mehr getradet. Der Deutsche wandert zu seinem elften NBA-Team.

Dennis Schröder wechselt schon wieder das Trikot! Wie ESPN-Insider Shams Charania am Freitagabend berichtete, traden die Cleveland Cavaliers den deutschen Veteranen zu den Charlotte Hornets – es ist Schröders zwölftes NBA-Team. Im Gegenzug kommt Tre Mann nach Ohio.

Schröder blieb nur bei den Atlanta Hawks länger als zwei Saisons. Bereits Mitte Juni hatte Journalist Brian Windhorst von ESPN berichtet, dass Cleveland Schröder als Maßnahme zur Kostensenkung abgeben könnte.

Schröder-Wechsel bahnte sich an

Der Schritt soll helfen, um finanziell mehr Flexibilität bei Trades und Kader-Verbesserungen zu bekommen. Diese Verstärkungen könnten nötig sein: Die Cavs wurden in der zurückliegenden Saison in den Eastern-Conference-Finals von den New York Knicks ohne einen Sieg nach Hause geschickt.

Schröder trat dabei als Faktor nahezu überhaupt nicht in Erscheinung. In Spiel drei kam er nur auf 10 Minuten; Spiel vier verpasste er wegen einer Erkrankung.

Besonders auffällig: In vier der vergangenen fünf Jahre wurde Schröder jeweils mitten in der Saison weitergereicht – die nächste Station folgt nun in Charlotte.

Schröder: Das soll er verdienen

In 30 Regular-Season-Einsätzen für Cleveland legte Schröder 8,2 Punkte und 4,3 Assists auf, traf dabei 40,1 Prozent aus dem Feld. In den Playoffs sank seine Quote auf 38,1 Prozent, zudem erzielte er 5,5 Punkte pro Partie.

Schröder hat derweil noch zwei Jahre Vertrag. 14,8 Millionen Dollar in der Saison 2026/27, anschließend 15,5 Millionen, bevor er wieder Free Agent werden kann. Die Hornets müssen die finanziellen Rahmenbedingungen übernehmen.

Charlotte bekommt Erfahrung und Tiefe im Backcourt – Cleveland sucht derweil nach einem neuen, günstigeren Backup-Point-Guard.