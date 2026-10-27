Heftiger NBA-Zoff! "Habe ihm gesagt, dass er schlecht ist"

Yaxel Lendeborg führt die Warriors mit 31 Punkten gegen Denver zum ersten Saisonsieg. Stephen Curry und Steve Kerr loben den Rookie.

Yaxel Lendeborg hat die Niederlagenserie der Golden State Warriors zum Saisonstart mit einer Gala beendet. Der Rookie erzielte beim 134:114 bei den Denver Nuggets 31 Punkte, holte zwölf Rebounds und verteilte sechs Assists – der erste Saisonsieg für Golden State nach zuvor drei Niederlagen.

Lendeborg traf neun seiner 19 Würfe aus dem Feld, ging zwölfmal an die Freiwurflinie und verwandelte dort alle Versuche. Von der Dreierlinie erwischte der 24-Jährige mit einem Treffer bei acht Würfen zwar einen schwachen Abend, doch mit kraftvollen Drives, offensiven Rebounds und seiner Übersicht stellte er Denver dennoch vor unlösbare Aufgaben. Stephen Curry würdigte den vielseitigen Forward anschließend.

Yaxel Lendeborg spielt für die Warriors Yaxel Lendeborg spielt für die Warriors © IMAGO/Xinhua

Curry schwärmt von Lendeborgs „Gesamtpaket“

„Er hat einfach diese Gelassenheit und dieses Gespür. Er ist als Gesamtpaket ein Problem für jeden Gegenspieler“, schwärmte Curry.

Auch Coach Steve Kerr machte deutlich, welches Vertrauen Lendeborg bereits genießt. „In praktisch allen entscheidenden Momenten des Spiels haben wir ihm den Ball gegeben. Und dass ein Rookie schon so weit ist, ist extrem selten“, sagte Kerr.

Während Curry nach zurückhaltender erster Halbzeit im dritten Viertel explodierte und insgesamt alle acht Würfe aus dem Feld verwandelte (24 Punkte), brachte Lendeborg die Partie in den Minuten ohne den Superstar endgültig unter Kontrolle.

Für den Nummer-11-Pick des Drafts war es bereits das zweite Spiel in Folge mit mindestens 26 Punkten und sein zweites Double-Double in vier NBA-Einsätzen. Mit mindestens 70 Punkten, 30 Rebounds und 15 Assists in seinen ersten vier Partien ist Lendeborg zudem der erste Rookie seit Larry Bird, dem dieser Start gelang.

Nach dem verbalen Schlagabtausch mit Luka Doncic zum Auftakt sorgt der Warriors-Neuling nun vor allem mit seiner Leistung für Schlagzeilen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.