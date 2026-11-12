Luka Doncic knickt beim Lakers-Sieg gegen die Bucks um und muss vom Feld. Während er später selbst Entwarnung gibt, ist die Lage bei Austin Reaves ernster.

Luka Doncic hat den Los Angeles Lakers bei ihrem 123:112-Erfolg gegen die Milwaukee Bucks einen gehörigen Schreck eingejagt. Der Superstar verletzte sich im Schlussviertel offenbar am rechten Knöchel, konnte nach der Partie aber Entwarnung geben.

Rund viereinhalb Minuten vor dem Ende landete Doncic nach einem erfolgreichen Sprungwurf auf dem Fuß von Kyle Kuzma und knickte um. Der 27-Jährige blieb zunächst am Boden liegen und hielt sich den Knöchel. Nach kurzer Behandlung verwandelte er noch den fälligen Freiwurf, ehe er sich auswechseln ließ und direkt in die Kabine ging.

Luka Doncic appeared to injure his ankle on this and-one bucket after a foul by Kyle Kuzma.



He stayed in to attempt the free throw before heading to the locker room. pic.twitter.com/VeXqGryrEw — ESPN (@espn) November 12, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Nach dem Spiel zeigte sich Doncic jedoch optimistisch. „Ich bin okay. Natürlich tut es ein bisschen weh, aber ich werde in Ordnung sein“, sagte der Lakers-Star. Auch Trainer JJ Redick rechnete nicht mit einer schwereren Verletzung.

Sportlich überzeugte Doncic erneut. Der Slowene kam in 32 Minuten auf 32 Punkte, fünf Rebounds, fünf Assists und drei Steals. Mit dem Erfolg feierten die Lakers ihren siebten Sieg in Serie.

Fersen-Verletzung: Sorge um Doncic-Partner

Nicht nur Doncic sorgte für Sorgenfalten. Auch Austin Reaves musste im dritten Viertel mit einer Verletzung an der linken Ferse vom Feld. Immerhin fielen die ersten Röntgenuntersuchungen laut Redick negativ aus. Weitere Untersuchungen sollen Aufschluss über die genaue Diagnose geben.

„Ich glaube, wir müssen einfach die ‚Next-Man-Up‘-Mentalität an den Tag legen. Natürlich verlieren wir einen sehr, sehr guten Spieler“, sagte Doncic über seinen Teamkollegen und sorgte sich: „Hoffentlich ist es nichts Ernstes.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.