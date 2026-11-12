Stephen Curry muss gegen die Rockets unter Schmerzen vom Feld. Die Siegesserie der Warriors kommt ohne den Superstar zu einem Ende.

Die Siegesserie der Golden State Warriors in der NBA ist nach acht Spielen gerissen – und Stephen Curry musste früh vom Feld. Ohne ihren Superstar unterlagen die Warriors bei den Houston Rockets mit 108:115.

Curry verließ das Spiel bereits im ersten Viertel wegen Schmerzen im rechten Bauchbereich. Nach seinem einzigen Treffer, einem Dreier, hatte er sich an die Seite gefasst und das Gesicht vor Schmerzen verzogen. Nach rund sechs Minuten war sein Abend beendet.

Stephen Curry headed to the locker room with an apparent right hip injury. pic.twitter.com/1zVrNz00bH — ESPN (@espn) November 12, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

„Er hat gesagt, dass er sich etwas im Bauchraum gezerrt hat. Das sei ihm noch nie passiert und er wird sich einer MRT-Untersuchung unterziehen. Die Besorgnis ist groß, aber ich habe keine Ahnung, wie schwer die Verletzung ist“, sagte Head Coach Steve Kerr nach dem Spiel.

NBA-Star nach Schlag rausgeworfen

Houston erwischte den besseren Start und führte nach dem ersten Viertel mit 35:20. Im dritten Abschnitt sorgte Marcus Smart für einen Eklat: Der Rockets-Guard schlug Warriors-Center Charles Bassey und wurde nach einem Flagrant-2-Foul ausgeschlossen.

Golden State kämpfte sich im Schlussviertel noch einmal auf fünf Punkte heran, doch Houston antwortete mit einem 15:2-Lauf. Kevin Durant führte die Rockets mit 20 Punkten an, Alperen Sengun verpasste mit 19 Punkten, 13 Rebounds und neun Assists knapp ein Triple-Double. Für die Warriors erzielte Yaxel Lendeborg 25 Punkte und zehn Rebounds, Draymond Green kam auf sieben Punkte und sieben Assists.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.