NFL: Richard Sherman festgenommen - schwere Vorwürfe gegen Ex-49ers-Star

Als die Polizei am Einsatzort, dem Haus seiner Schwiegereltern, ankam, zeigte sich der NFL-Profi nicht kooperativ und geriet in eine Auseinandersetzung mit den Beamten. Ein eingesetzter Polizeihund habe Sherman dabei Risswunden an Knie und Unterschenkel zugefügt. Eine Freilassung gegen Zahlung einer Kaution wurde seitens der Polizei abgelehnt. Dabei handele es sich um eine übliche Vorgehensweise, wie ein Polizeisprecher betonte.