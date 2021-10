NFL: Cardinals-Star A.J. Green mit irrem Aussetzer gegen die Packers

„Das ist der Grund, warum ich diese Mannschaft liebe“, sagte der 37-Jährige bei Fox nach dem Spiel. „Der Kerl, der den Ball abfing, war vier Wochen lang bei ihnen war zu haben, wir haben ihn geholt, er fängt für uns an. Er ist ein großartiger Kerl und hat sich wirklich gut in unser Team eingefügt. 15 Sekunden vor Schluss so ein Play zu machen, ist unglaublich.“