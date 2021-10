NFL: Green Bay Packers schlagen Arizona Cardinals knapp - Murray verletzt?

So sprangen Randall Cobb (zwei Touchdowns) und Runningback Aaron Jones (ein Touchdown) in die Bresche. Bei Arizona überzeugte vor allem James Connor mit zwei Touchdowns. Der Deutsche Receiver Equanimeous St. Brown kam in Abwesenheit der Star-Receiver bei den Packers zu mehr Spielzeit, spielte aber nur eine Nebenrolle. Er brachte es am Ende nur auf zwei Catches.