NFL: Horror-Crash bei Packers gegen Cardinals - Ward und Hill krachen mit Köpfen zusammen

Es waren nicht die einzigen Verletzungen in dem heiß umkämpften Duell. Früh verletzte sich bereits Cardinals-Receiver DeAndre Hopkins am Oberschenkel, in der zweiten Hälfte probierte es der Wide Receiver aber nochmal – mit mäßigem Erfolg. Kurz nach dem Crash traf es dann auch Robert Tonyan. Der Tight End der Packers musste mit einer Knieverletzung vom Feld.