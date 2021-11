NFL: Vater von Aaron Rodgers meldet sich nach Impf-Kritik zu Wort

Rodgers Senior, der als Chiropraktiker in Chico (Kalifornien) tätig ist, glaubt auch, dass die Reaktionen auf den Auftritt seines Sohnes in der Pat MacAfee Show übertrieben waren. „Wenn einige der Leute, die ihn hassen, sich die Sendung anhören, denke ich, dass er die Dinge sehr eloquent und sehr direkt und prägnant dargelegt hat. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, warum die Leute denken, dass er jemanden in die Irre geführt hat.“