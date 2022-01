NFL sucht nach Stadion-Alternativen anstelle von Los Angeles für Super Bowl 2022

„Wir planen, den Super Bowl LVI wie terminiert im SoFI Stadium in Los Angeles am Sonntag, 13. Februar zu spielen“, erklärte Sprecher Brian McCarthy in einem Statement, fügte allerdings hinzu: „Als Teil unserer Standardprozedur in Sachen Planung, die wir für alle Spiele der regulären und Playoff-Saison umsetzen, haben wir mehrere Klubs kontaktiert, um uns über die Verfügbarkeit ihres Stadions für den Super Bowl zu informieren, falls wir diesen wetterbedingt oder aus anderen unvorhergesehenen Gründen nicht wie geplant austragen können.“