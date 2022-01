NFL: Warum Tom Brady gegen die LA Rams ein echtes Problem hat

Auch der D-Line um Miller und Tackle-Monster Aaron Donald kommt eine besondere Aufgabe zu. So soll sie nicht nur die Last, das Spiel allein mit der Offense entscheiden zu müssen, von den Schultern ihres Signal Callers nehmen. Gelingt es, den so erfahrenen und besonnenen Brady frühzeitig mit Druck und Sacks zu entnerven, stehen die Siegchancen hervorragend.