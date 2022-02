Kamara auf Kamera: Videoaufnahme bestätigt Vorwürfe gegen NFL-Star

Nach Angaben der Polizei erklärte der NFL-Profi, er habe den Mann nur am Weglaufen hindern wollen. Die Videoaufnahmen stützen diese Behauptung nicht. Kamara nahm am Sonntag am Pro Bowl, dem Allstar-Game der NFL, teil. Dies war möglich, da das Opfer wegen seiner Verletzungen zuvor nicht vernehmungsfähig gewesen war. Am 8. März kommt es zur Anhörung vor Gericht.