NFL: Das große Head-to-Head zum Super Bowl LVI Bengals vs. Rams - hier wird das Spiel entschieden

Kaum weniger prominent besetzt als die Quarterback-Position ist das Duell der Nummer-1-Receiver beim jeweiligen Team. Kupp spielt eine Saison für die Ewigkeit, ist mit der Triple Crown als Leader bei den Touchdowns, gefangenen Pässen und Yards dekoriert. Die Kür als Offensive Player of the Year nur folgerichtig. In den Playoffs lieferte er einfach weiter ab und in beiden Spielen mindestens 11 Receptions, einen Touchdown und über 142 Yards. Wenn es zählt, ist Kupp da, die Offense der Rams hängt an ihm.