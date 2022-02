Super Bowl: NFL-Legende Jones-Drew schwärmt von Odell Beckham und vergleicht Amon-Ra St. Brown mit Kupp

Maurice Jones-Drew: Wer auch immer Aaron Donald blocken wird! Er ist der beste Football-Spieler, den es im Moment gibt. Er ist eigentlich fast ein bisschen zu klein, aber er findet einen Weg, Spiele entscheidend zu verändern. Es gab Gegner, die haben ihn mit einem Mann geblockt, was nicht funktioniert hat. Andere haben es mit zwei Spielern probiert, was auch nicht funktioniert hat. Oder sogar mit drei Leuten, was manchmal funktioniert - aber auch nicht immer! Er hat in seiner gesamten Karriere einen großartigen Job gemacht, sich auf all das vorzubereiten, was auf ihn zukommen könnte. Ich freue mich sehr darauf zu sehen, was er in seinem zweiten Super Bowl zeigen wird. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)