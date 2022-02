NFL in Deutschland: Tickets, Teams, Termin - alle Infos zum München-Spiel

„Wir freuen uns darauf, im Herbst am ersten NFL-Spiel der Regular Season in München teilzunehmen“, sagte Joel Glazer, Eigentümer und Co-Chairman der Buccaneers: „Dieses historische Spiel wird eine entscheidende Rolle in den Bemühungen der NFL spielen, ihre internationale Präsenz zu vergrößern - und uns gleichzeitig ermöglichen, die NFL-Fans in Deutschland direkt anzusprechen.“