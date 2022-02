NFL: Tom Brady tritt als GOAT zurück - er wird unerreichbar bleiben! SPORT1-Kommentar

Brady ist der GOAT. Und das bedeutet explizit: Er ist der Größte „aller Zeiten“. Nicht der Größte „bis jetzt“. Was Brady über drei Jahrzehnte in der NFL abgeliefert hat, zuletzt als 44-Jähriger in einer der athletischsten und brutalsten Sportarten der Welt, ist gigantisch und in der Sportgeschichte nur mit wenigen Stars zu vergleichen. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)