Super Bowl 2022: Die Pressestimmen aus den USA, Großbritannien & Deutschland

Süddeutsche Zeitung: „Der große Triumph der Träumer. Die Los Angeles Rams gewinnen den Super Bowl, der so kalifornisch ist, dass die Cincinnati Bengals kaum gepasst hätten als Sieger. Die Partie verläuft wie ein waschechter Hollywood-Thriller. Die Rams haben, wie man das in L.A. nun mal gerne tut, alles auf diese eine Karte gesetzt, sie haben so ziemlich auf alles gepfiffen, vor allem die Zukunft, um im Hier und Jetzt den größtmöglichen Erfolg zu erreichen. So was trauen sich nur Träumer, und davon gibt es genug in dieser Stadt.“