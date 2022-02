Super Bowl 2022: Irre Halftime-Show mit 50 Cent, Eminem-Protest und Ton-Problemen

Anders als sonst so häufig wurde dabei auf grelle Lichteffekte und Lasershows weitgehend verzichtet - die Protagonisten waren die Show. Und sie lieferten. Dr. Dre und Snoop Doog eröffneten mit dem Klassiker „The Next Episode“, dann ging es mit „California Love“ weiter. Was im SoFi Stadium des Super-Bowl-Champs Los Angeles Rams besonders gut ankam. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)