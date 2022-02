Super Bowl 2022: Odell Beckham Jr, Super Bowl als Spiegelbild der Karriere von OBJ

„Mein jüngeres Ich hätte ganz bestimmt Genugtuung verspürt“, begann Beckham, der in dem 45-Minuten-Termin einen reifen, reflektierten Eindruck hinterließ: „Aber ich bin inzwischen so weit gekommen, ich kenne mich selbst, ich weiß, was ich einem Team geben kann. Ich bin einfach nur glücklich, dass ich jetzt in dieser Situation bin, in einem Super Bowl spielen zu können.“