NFL: Der Tyreek-Hill-Deal und seine Folgen für die Chiefs und Dolphins

Dies bedeutet aber auch gleichzeitig, dass Tagovailoa in der kommenden Spielzeit keine Ausreden mehr hat, da ihm so ziemlich alle Wünsche erfüllt wurden. Er hat ein großartiges Receiver-Korps und ein Running-Back-Trio um Mostert, Chase Edmonds und Myles Gaskin, in dem jeder in der Lage ist, die Verantwortung in einem Lauf-Angriff zu tragen. Dazu hat er einen offensiv denkenden Head Coach.