NFL: Was passiert mit Rodgers, Adams, Wilson & Garoppolo? Die heißesten Personalien in der Free Agency

In Frage kommt derweil auch ein anderer Spielmacher: Blaine Gabbert, der 2019 kam und dessen Vertrag als Backup ausläuft. Ihn brachte Arians kürzlich ins Spiel: „Die Menschen mögen seine Bilanz nicht, aber Blaine hatte je acht verschiedene Head Coaches und Coordinators in seinen ersten achten Jahren“, sagte er Sports Illustrated vor zwei Wochen und schob an, „er hat noch nie in einem so guten Team gespielt.“