NFL: Bernhard Raimann - wird dieser Österreicher zur Draft-Sensation?

Und die Chancen stehen gut, dass in Österreich schon in der Nacht auf Freitag gejubelt werden kann. Denn dann steigt in Paradise, Nevada die erste Runde des Draft. Dem Left Tackle wird von Experten zugetraut, spät in Runde 1 oder dann in Runde 2 (in der Nacht auf Samstag) von einem Team ausgewählt zu werden.