NFL: Raiders greifen mit Davante Adams, Jakob Johnson und Chandler Jones an - wie gut ist das Kult-Team?

All das dürfte auch Quarterback Derek Carr zugutekommen. Der 30-Jähirge mag nicht der größte Name in der Liga sein - ohne echten Nummer-1-Receiver und nach dem Verlust von Ruggs sehen seine Zahlen der vergangenen Saison aber mehr als ordentlich aus. 4.800 Yards bedeuten Platz 5 in der Liga. Allerdings muss er seine Fehlerquote (14 Interceptions bei 23 Touchdowns) rapide runterschrauben - das sollte einem weiteren Klasse-Ziel wie Adams allerdings möglich sein.