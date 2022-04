NFL: L.A. Rams schocken mit Bobby Wagner die Konkurrenz

Am häufigsten greifen sie dabei auf die Umstrukturierung der Verträge zurück. So kann das Grundgehalt in einen Bonus umgewandelt werden, den die Spieler normalerweise bei der Vertragsunterschrift bekommen. Mit dieser Umwandlung wird das Gehalt über die restliche Vertragslaufzeit gestreckt, so dass die Teams einiges an Gehalt sparen können.