NFL-Rekordverträge für Aaron Rodgers und Co.! Das sind die Tricks der Teams

Das restliche Geld fließt in Form von Incentives, also „Anreizen“, die erst bei Auszahlung in die Gehaltsobergrenze einfließen. So erhält der 25-Jährige neben einem NFL-Minimalgehalt von 1,035 Millionen Dollar und einem Unterschriftsbonus von 1,455 Millionen unter anderem einen Trainingsbonus von 250.000 Dollar und nochmal 30.000 Dollar pro Spiel, in dem er im aktiven Kader ist.