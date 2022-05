NFL: 15 Spieler - College-Meister feiert historische Draft-Sensation

Und es war nicht der einzige Rekord, den die Bulldogs in diesem Jahr aufgestellt hatten. Allein fünf Defensivspieler der Bulldogs wurden in Runde eins ausgewählt. So viele Defensivspieler einer Schule gab es noch nie in der ersten Runde. Defensive End Trevon Walker machte direkt den Anfang als erster Pick überhaupt im diesjährigen Draft.