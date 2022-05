NFL: So strickt ein früherer Bundesliga-Macher am deutschen Boom

Steinforth: Das ist ein ganz zentrales Thema für uns, wo wir viel, viel Zeit investieren. Da geht es vor allem darum, was wir in München rund um das Spiel machen. Wir werden Tailgating machen am Spieltag, d.h. es wird eine große Fan-Party rund um das Stadion geben. Einmal für diejenigen, die ein Ticket haben, aber wir wollen natürlich auch schauen, dass wir Fans erreichen, die dieses Glück nicht haben. Insofern sind wir da sehr intensiv in den Planungen und in engem Austausch mit der Stadt München. Darüber hinaus gucken wir aber auch, dass wir kleinere Highlights setzen. Was für Möglichkeiten gibt es für diejenigen, die nicht in München sind, kein Ticket fürs Spiel haben oder am Wochenende keine Zeit haben? Wir sprechen da über unterschiedliche Ideen und gucken, wie wir die Teams, die hier spielen werden, darin integrieren können. Da ist momentan also viel im Gespräch, aber ich will da auch nicht zu viel verraten, da dort noch viel Work-In-Progress ist.