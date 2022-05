NFL: Tragödie um Jeff Gladney bei einem Autounfall

In der folgenden Offseason geriet er neben dem Platz in Schwierigkeiten. Er wurde in zwei Fällen der Körperverletzung angeklagt und in der Folge von den Vikings entlassen. Im vergangenen März wurde er in beiden Fällen für unschuldig befunden, worauf er einen Einjahresvertrag bei den Arizona Cardinals unterschrieben hatte. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)