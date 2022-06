NFL: Stars wie Beckham Jr., Brown, Jones, Flowers, Fuller sind noch zu haben

Bei den Los Angeles Rams schien es in der vergangenen Saison so, als würde Odell Beckham Jr. wieder zu seiner Topform finden. Doch ausgerechnet im Super Bowl riss sich der Superstar sein Kreuzband - zum zweiten mal in seiner Karriere. Die Rams hoffen laut NBC weiter auf eine Rückkehr, haben mit Allen Robinson aber bereits einen neuen Star auf der Position geholt.