NFL: Amon-Ra St. Brown verzückt die Detroit Lions - "Der Himmel ist die Grenze"

Der Passfänger hatte mit einem 13-Yards-Catch für das 11:0 gesorgt, in der Schlussphase fing er aus elf Yards einen Ball zum 35:21. Schon als Rookie hatte St. Brown, dessen älterer Bruder Equanimeous für die Chicago Bears ebenfalls in der National Football League spielt, zwei Touchdowns in einem Spiel erzielt.