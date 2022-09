NFL: Amon-Ra setzt besonderes Karriere-Highlight - Brady-Sieg von Schlägerei überschattet

Damit haben die Lions nach zwei Spielen eine ausgeglichene Bilanz von einem Sieg und einer Niederlage, was gleichbedeutend mit Rang sieben in der NFC ist. In der NFC North sind sie damit auf Rang drei. Die Commanders sind in der NFC East mit derselben Bilanz ebenfalls auf Rang drei. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)