NFL: Tom Brady enttäuscht in historischem Gigantenduell

Im ersten Drive gingen Brady und Co. zwar durch ein Field Goal von Ryan Succop in Führung, es sollten jedoch die einzigen Punkte in der ersten Halbzeit bleiben. Auf der anderen Seite fand Rodgers, der bei 27/35 Versuchen für 255 Yards warf, im ersten Drive Rookie-Receiver Romeo Doubs in der Endzone. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)