Tagovailoa-Drama in der NFL: Schwere Vorwürfe gegen Miami - "Haben sein Leben auf's Spiel gesetzt"

Die Dolphins jedoch spielten mit dieser Entscheidung nach Nowinskis Meinung mit dem Leben ihres Star-Quarterbacks. „Die Dolphins haben so viele Experten. Aber sie haben sein Leben aufs Spiel gesetzt“, machte er der Franchise schwere Vorwürfe. An Tagovailoa hatte er einen gutgemeinten Rat: „Wenn Tua jetzt nicht kapiert, dass sich die Dolphins nicht im Geringsten um seine Zukunft sorgen, dann muss er endlich aufwachen. Ich an seiner Stelle, mit meinem Wissen, würde das Dolphins-Trikot nicht mehr anziehen.“ (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)